Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Pequenos negócios
Notícia

Com juro correndo na carência, dívida dos Pronampes da enchente cresce e preocupa

Empreendedores acabarão pagando uma taxa bem mais elevada do que o previsto, mostram cálculos da Fecomércio-RS

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS