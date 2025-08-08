Com juro correndo na carência, dívida dos Pronampes da enchente cresce e preocupa

Tão batalhadas para socorrer pequenos negócios, as edições nacional (Solidário) e estadual (Gaúcho) do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) na enchente agora geram apreensão do Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa. O diretor-executivo Lucas Schifino explica que o juro está correndo enquanto os empreendedores ainda nem começaram a pagar a dívida. No caso do lançado pelo governo federal, a carência era de dois anos. A versão do governo gaúcho tinha um ano.

Na ocasião, o Pronampe da enchente chegou a ser anunciado como "juro zero" porque recebeu subvenção de 40% com recurso público. Em tese, o aumento não atingiria nem a inflação. Mas o restante do débito, 60%, está correndo reajustado pela Selic, que ainda subiu. Schifino calcula que, no final das contas, as empresas pagarão taxa de 11% ao ano no federal e de 6,05% no estadual.

— No desespero, muitos empreendedores se jogaram. Agora, esses empréstimos começam a ser pagos e reduzem a capacidade de investimento dessas empresas, que estavam na mancha de inundação — alerta o economista. — No agregado de ambos os programas, recebemos R$ 3,667 bilhões em recursos, com R$ 1,012 bilhão em subsídio. Ao final dos cinco anos, iremos pagar R$ 4,63 bilhões. Não é "juro zero".

O dado foi apresentado na reunião da Subcomissão de Acompanhamento da Retomada dos Negócios após a Enchente de 2024, na Assembleia Legislativa, coordenada pelo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PP).

