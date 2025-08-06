Com intensa abertura de farmácias, São João planeja um 3º centro de distribuição

Pedro Brair, presidente da Farmácias São João, que tem sede em Passo Fundo, norte gaúcho. Instagram @pedrobrair / Reprodução

Com o ritmo de expansão das lojas, a Farmácias São João planeja construir um novo centro de distribuição em 2026 para garantir o abastecimento dos pontos de venda. O local ainda está em análise, disse o presidente da rede, Pedro Brair, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. É possível que seja, inclusive, em Santa Catarina ou no Paraná. Atualmente, o grupo tem uma operação logística em Passo Fundo e outra, mais recente, em Gravataí.

A empresa está atingindo agora a marca de 1,2 mil farmácias. A ampliação almejada é de 20% ao ano, mas Brair está de olho na conjuntura econômica, especialmente quanto ao juro alto e ao endividamento da população.

— Há muita incerteza e crescer em momento adverso é desafiador. Temos que crescer de forma saudável.

A São João está com 880 lojas no Rio Grande do Sul, 165 em Santa Catarina e 155 no Paraná. Ocupa a quarta posição nos rankings nacionais de faturamento e pontos de venda. Em 2024, faturou R$ 8,1 bilhões.

Ouça a entrevista na íntegra:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)