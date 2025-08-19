Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Com disparada em SC, Fruki bate venda recorde e terá espaço para criar refrigerantes em feira

Neste mês, começou a operar mais uma linha de produção na mais nova fábrica da empresa

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS