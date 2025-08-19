Com disparada em SC, Fruki bate venda recorde e terá espaço para criar refrigerantes em feira

No 1° semestre, vendas da Fruki cresceram 48% em Santa Catarina. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Fabricante do tradicional guaraná a cervejas e Água da Pedra, a Fruki bateu novo recorde de faturamento aos 101 anos. A venda do primeiro semestre bateu R$ 482 milhões, 32% acima do mesmo período do ano passado, diz a mensagem enviada à coluna pela diretora-presidente Aline Eggers Bagatini. O avanço foi de 28% no Rio Grande do Sul e de — olhem só — 48% em Santa Catarina, onde a marca tem acelerado a presença nos últimos anos, inclusive com centros de distribuição.

Neste mês, a empresa iniciou a operação da segunda linha de envase da fábrica de Paverama, no Vale do Taquari. Com isso, duplicará a capacidade de produção da unidade e elevará o total da empresa para 820 milhões de litros por ano, considerando Lajeado.

A Fruki participará, claro, da Expoagas, vitrine onde fornecedores se mostram a supermercadistas. Lançará edição limitada do Elev Energy Drink sabor Pink Lemonade zero açúcar (lata 473ml e garrafa PET 2 litros), remodelagem da marca e três produtos da cerveja Bellavista: Pilsen na versão 473ml, Session IPA lata 350ml e American 350ml, que nem a coluna conhece ainda. Quem idealizou o braço cervejeiro é Julio Eggers, diretor Administrativo e de Marketing e irmão de Aline.

Em tempo, a feira terá um Fruki Lab (sem imagem), onde visitantes poderão criar sabores de refrigerante combinando xaropes e outros complementos. A estrutura, aliás, fez sucesso na Exposuper, em Santa Catarina.

