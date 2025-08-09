Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Com contrato assinado, travou projeto para instalar fábrica em presídio do Vale do Sinos

Empresa relatou à coluna que estava com tudo pronto, mas mudou a direção da cadeia

