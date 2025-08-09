Com contrato assinado, travou projeto para instalar fábrica em presídio do Vale do Sinos

Após a notícia aqui de que calçadistas estão instalando linhas de produção em presídios, uma empresa do Vale do Sinos contou sua tentativa frustrada de montar uma pequena fábrica em um deles na região. Já com contrato assinado com a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), o projeto parou porque mudou a direção do presídio. Aí, não dá. O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, foi avisado pela coluna sobre o caso e a secretaria ficou de averiguar o que ocorreu e dar um retorno.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)