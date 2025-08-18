Cidade do RS negocia instalação de usinas solares que flutuam na água

Uma comitiva de Rio Grande esteve na KWP Energia, em São Paulo, para prospectar a instalação de usinas flutuantes para geração de energia solar. Os painéis fotovoltaicos ficam em estruturas sustentadas por uma espécie de boia. É usada tecnologia francesa.

A ideia não é usar a área do porto, mas diversos outros cursos de águas que há em Rio Grande, diz o secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar, Vitor Magalhães.

— Faz todo o sentido, Rio Grande é a Capital Nacional das Águas — diz, referindo-se a lei federal que concedeu o título ao município em 2023.

Estudos são feitos para identificar o efeito das usinas no meio ambiente marinho.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: socorro ao exportador, corrida por hidrogênio verde e troca de supermercados na praia e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)