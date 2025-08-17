Brasileiro não diferencia bet de pirâmide financeira e investimento, mostra estudo

Uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostra que muitos brasileiros não diferenciam o dinheiro que colocam em apostas esportivas (bets) daquele que vai para pirâmides financeiras e para investimentos. Liderado pelo professor Matheus Moura, do Ibmec, o estudo mostrou que as pessoas colocam recursos de forma similar entre essas opções.

O estudo indica ainda que os brasileiros expostos a propagandas de sites de apostas em eventos esportivos, na internet e na televisão tendem mais a investir em esquemas de pirâmides. O professor defende educação financeira e restrição à publicidade de apostas, como é para álcool e tabaco.

Cerca de 22 milhões de brasileiros apostam em bets, enquanto apenas 8 milhões de pessoas investem em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e 4 milhões de pessoas na bolsa. As duas maiores motivações para bets são as crenças de ganhar dinheiro rápido e retorno alto.

