Brasileiro não diferencia bet de pirâmide financeira e investimento, mostra estudo

Uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostra que muitos brasileiros não diferenciam o dinheiro que colocam em apostas esportivas (bets) daquele que vai para pirâmides financeiras e para investimentos. Liderado pelo professor Matheus Moura, do Ibmec, o estudo mostrou que as pessoas colocam recursos de forma similar entre essas opções.
O estudo indica ainda que os brasileiros expostos a propagandas de sites de apostas em eventos esportivos, na internet e na televisão tendem mais a investir em esquemas de pirâmides. O professor defende educação financeira e restrição à publicidade de apostas, como é para álcool e tabaco.
Cerca de 22 milhões de brasileiros apostam em bets, enquanto apenas 8 milhões de pessoas investem em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e 4 milhões de pessoas na bolsa. As duas maiores motivações para bets são as crenças de ganhar dinheiro rápido e retorno alto.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)