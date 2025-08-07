Giane Guerra

Guerra comercial
"Brasil paga pelo pecado de não abrir mercados. Países não têm amigos, têm interesses", diz ex-ministro da Agricultura sobre tarifaço dos EUA

Atual representante do setor de proteína animal sugere que exportadores busquem Ásia e África

