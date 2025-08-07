"Brasil paga pelo pecado de não abrir mercados. Países não têm amigos, têm interesses", diz ex-ministro da Agricultura sobre tarifaço dos EUA

Francisco Turra, presidente do conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Valter Campanato / Agência Brasil / Divulgação

O tarifaço é uma oportunidade para que os exportadores brasileiros busquem novos mercados, reduzindo a dependência dos Estados Unidos. A percepção que a coluna já vinha trazendo foi reforçada pelo presidente do conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, durante o Tá na Mesa da Federasul. Aliás, ele ressalta que os setores estão atrasados neste movimento.

- Há um pânico neste primeiro momento e realmente não é em um estalar de dedos, mas África e Ásia precisam ser nossos próximos destinos. O Brasil está pagando pelo pecado de não ter aberto mercados e não ter acordos de livre comércio. Agora, a luta é por descobrir o país e vencer a resistência. Vamos encontrar um caminho, não tenho dúvida. E importante: os países não têm amigos, têm interesses - disse Turra.

Em paralelo, Turra defende que siga a negociação com os Estados Unidos para que se chegue a uma tarifa intermediária. Disse que os importadores norte-americanos de produtos do agronegócio estão como "aliados", atuando para que ocorra este recuo do presidente Donald Trump.

- E acho que muita coisa pode mudar até a Expointer - referindo-se ao evento que acontece agora em setembro.

