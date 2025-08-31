Modelo do Corre Max que será vendido no bazar para doações. Claudia Bartelle & Friends / Divulgação

Quintuplicou a quantidade de tênis à venda no Bazar Claudia Bartelle & Friends para arrecadar doações à Casa Madre Ana, que acolhe crianças e familiares que estão em tratamento na Santa Casa de Porto Alegre. Em 2024, foram 400 pares, que se esgotaram antes do final do evento. Então, nesta edição de 2025, serão 2 mil unidades.

O tênis Olympikus Corre Max foi desenvolvido no centro de pesquisa da Vulcabras aqui em Parobé, no Vale do Paranhana. Já a fabricação é feita em unidades da empresa no Ceará e na Bahia.

Cada par de tênis custará R$ 499, garantindo R$ 1 milhão em doação. O bazar de Claudia Bartelle é realizado desde 2018, com outros itens de grife à venda, como roupas e decoração. No ano passado, foram arrecadados R$ 1,7 milhão e 8 mil litros de leite. A edição de 2025 será das 9h às 22h do dia 18 de setembro no estacionamento do Iguatemi. A entrada segue um litro de leite.

Claudia Bartelle realiza o bazar desde 2018. Claudia Bartelle & Friends / Divulgação

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: turismo sem fôlego, R$ 400 milhões para formar cientista e energia limpa no aeroporto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)