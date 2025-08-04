Banco gaúcho compra duas usinas de energia solar

Uma das usinas de geração de energia solar compradas pelo Banrisul, em São Lourenço do Sul. Banrisul / Divulgação

O Banrisul comprou duas usinas de geração de energia solar. Uma delas já está pronta, fica em São Lourenço do Sul e será ligada à rede da CEEE Equatorial. A outra está sendo construída em Taquara e, assim que ficar pronta em 2026, será conectada à RGE.

O presidente, Fernando Lemos, avisou sobre a aquisição porque sabe que a coluna apoia energias renováveis, como a fotovoltaica. A ideia é garantir, remotamente, a geração do que é consumido por 411 operações do banco.

Ainda em 2022, o Banrisul começou a migrar 94 unidades para o mercado livre de energia. Então, serão 505 operações com fontes limpas — 78% do consumo total. Até agora, a economia foi de R$ 3,6 milhões, mas a ideia é atingir R$ 70 milhões em 15 anos, ressalta Lemos.

