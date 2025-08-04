Banco gaúcho compra duas usinas de energia solar

O Banrisul comprou duas usinas de geração de energia solar. Uma delas já está pronta, fica em São Lourenço do Sul e será ligada à rede da CEEE Equatorial. A outra está sendo construída em Taquara e, assim que ficar pronta em 2026, será conectada à RGE.
O presidente, Fernando Lemos, avisou sobre a aquisição porque sabe que a coluna apoia energias renováveis, como a fotovoltaica. A ideia é garantir, remotamente, a geração do que é consumido por 411 operações do banco.
Ainda em 2022, o Banrisul começou a migrar 94 unidades para o mercado livre de energia. Então, serão 505 operações com fontes limpas — 78% do consumo total. Até agora, a economia foi de R$ 3,6 milhões, mas a ideia é atingir R$ 70 milhões em 15 anos, ressalta Lemos.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)