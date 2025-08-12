Azul corta voos no país, devolve aviões e suspende expansão no RS

A Azul não informa se a redução de rotas impacta suas operações no Rio Grande do Sul, embora seja um assunto relevante para o Estado onde tem grande parte da sua atividade. A empresa deixou de operar em 14 cidades do país (nenhuma gaúcha), o que levou à extinção de mais de 50 rotas. Entre os cortes de gastos, está a devolução de aviões da sua frota.
Até pouco tempo antes de entrar em recuperação judicial nos Estados Unidos, a companhia aérea informava ter 22 voos diários para Porto Alegre. Um impacto sabido foi a suspensão do anúncio esperado para junho sobre a expansão das operações no Rio Grande do Sul. Uma negociação vinha sendo feita com o governo do Estado para aumentar a 55 voos diários.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)