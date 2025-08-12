Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em crise
Notícia

Azul corta voos no país, devolve aviões e suspende expansão no RS

Companhia aérea entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS