As cidades do RS com mais inadimplentes e onde os moradores devem mais

Em julho, o total devido por quem está inadimplente no Rio Grande do Sul ultrapassou R$ 25 bilhões. O levantamento é da Serasa Experian, que também faz recortes por cidades. Porto Alegre, a capital, está com 550 mil inadimplentes. Cada um deve R$ 7.406 em média, somando R$ 4 bilhões no total.
Mas e no Interior? Caxias do Sul, na serra gaúcha, lidera em número de inadimplentes e valor total devido, seguida por Canoas. Já quanto à média de dívidas por pessoa, Erechim e Santa Rosa têm os maiores valores. Veja abaixo:
Caxias do Sul
- Inadimplentes: 157.704
- Cada um deve em média: R$ 7.551
- Total das dívidas: R$ 1,19 bilhão
Canoas
- Inadimplentes: 148.457
- Cada um deve em média: R$ 7.030
- Total das dívidas: R$ 1 bilhão
Pelotas
- Inadimplentes: 114.257
- Cada um deve em média: R$ 6.083
- Total das dívidas: R$ 695 milhões
Santa Maria
- Inadimplentes: 98.748
- Cada um deve em média: R$ 7.049
- Total das dívidas: R$ 696 milhões
Novo Hamburgo
- Inadimplentes: 89.626
- Cada um deve em média: R$ 7.267
- Total das dívidas: R$ 651 milhões
Rio Grande
- Inadimplentes: 77.337
- Cada um deve em média: R$ 6.836
- Total das dívidas: R$ 528 milhões
Passo Fundo
- Inadimplentes: 75.894
- Cada um deve em média: R$ 7.573
- Total das dívidas: R$ 574 milhões
Uruguaiana
- Inadimplentes: 50.452
- Cada um deve em média: R$ 6.022
- Total das dívidas: R$ 303 milhões
Bagé
- Inadimplentes: 48.634
- Cada um deve em média: R$ 6.176
- Total das dívidas: R$ 300 milhões
Santa Cruz do Sul
- Inadimplentes: 37.220
- Cada um deve em média: R$ 6.890
- Total das dívidas: R$ 256 milhões
Erechim
- Inadimplentes: 31.106
- Cada um deve em média: R$ 8.947
- Total das dívidas: R$ 278 milhões
Cachoeira do Sul
- Inadimplentes: 23.991
- Cada um deve em média: R$ 6.015
- Total das dívidas: R$ 144 milhões
Cruz Alta
- Inadimplentes: 23.944
- Cada um deve em média: R$ 7.076
- Total das dívidas: R$ 169 milhões
Santa Rosa
- Inadimplentes: 18.392
- Cada um deve em média: R$ 8.256
- Total das dívidas: R$ 151 milhões
Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: três áreas onde os salários mais aumentam
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)