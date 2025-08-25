As cidades do RS com mais inadimplentes e onde os moradores devem mais

Em julho, o total devido por quem está inadimplente no Rio Grande do Sul ultrapassou R$ 25 bilhões. O levantamento é da Serasa Experian, que também faz recortes por cidades. Porto Alegre, a capital, está com 550 mil inadimplentes. Cada um deve R$ 7.406 em média, somando R$ 4 bilhões no total.

Mas e no Interior? Caxias do Sul, na serra gaúcha, lidera em número de inadimplentes e valor total devido, seguida por Canoas. Já quanto à média de dívidas por pessoa, Erechim e Santa Rosa têm os maiores valores. Veja abaixo:

Caxias do Sul

Inadimplentes: 157.704

Cada um deve em média: R$ 7.551

Total das dívidas: R$ 1,19 bilhão

Canoas

Inadimplentes: 148.457

Cada um deve em média: R$ 7.030

Total das dívidas: R$ 1 bilhão

Pelotas

Inadimplentes: 114.257

Cada um deve em média: R$ 6.083

Total das dívidas: R$ 695 milhões

Santa Maria

Inadimplentes: 98.748

Cada um deve em média: R$ 7.049

Total das dívidas: R$ 696 milhões

Novo Hamburgo

Inadimplentes: 89.626

Cada um deve em média: R$ 7.267

Total das dívidas: R$ 651 milhões

Rio Grande

Inadimplentes: 77.337

Cada um deve em média: R$ 6.836

Total das dívidas: R$ 528 milhões

Passo Fundo

Inadimplentes: 75.894

Cada um deve em média: R$ 7.573

Total das dívidas: R$ 574 milhões

Uruguaiana

Inadimplentes: 50.452

Cada um deve em média: R$ 6.022

Total das dívidas: R$ 303 milhões

Bagé

Inadimplentes: 48.634

Cada um deve em média: R$ 6.176

Total das dívidas: R$ 300 milhões

Santa Cruz do Sul

Inadimplentes: 37.220

Cada um deve em média: R$ 6.890

Total das dívidas: R$ 256 milhões

Erechim

Inadimplentes: 31.106

Cada um deve em média: R$ 8.947

Total das dívidas: R$ 278 milhões

Cachoeira do Sul

Inadimplentes: 23.991

Cada um deve em média: R$ 6.015

Total das dívidas: R$ 144 milhões

Cruz Alta

Inadimplentes: 23.944

Cada um deve em média: R$ 7.076

Total das dívidas: R$ 169 milhões

Santa Rosa

Inadimplentes: 18.392

Cada um deve em média: R$ 8.256

Total das dívidas: R$ 151 milhões

