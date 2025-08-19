Apreensão e expectativa imobiliária, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 19.08

Agenda

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin fala durante a 26ª Conferência Anual do Santander. Expectativa para comentários sobre o tarifaço.

Reunião do presidente Lula com ministros terá ainda a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Governo federal prepara medidas para conseguir mais recursos para financiamento de imóveis, evitando que os empréstimos sejam travados como no ano passado.

Fipe e ZAP divulgam os resultados da Pesquisa Raio-X FipeZAP: Perfil da Demanda de Imóveis para o 2º trimestre de 2025. Intenção de compra de imóveis caiu para o menor patamar desde 2019.

Começa a 42² Expoagas, evento da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

Confederação Nacional da Indústria (CNI) reduz projeção de crescimento da indústria em 2025 para 1,7%, de 2% projetados anteriormente.

Pílulas

Dólar subiu 0,68%, para R$ 5,43. Ibovespa subiu 0,72%, aos 137.322 pontos.

