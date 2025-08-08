Giane Guerra

Perto da Rua Coberta
Após leilão sem lances, preço de hotel que faliu em Gramado cai à metade

Ocorrerão ainda em agosto as próximas tentativas para venda do imóvel, lacrado após a Justiça ter decretado a quebra da empresa

