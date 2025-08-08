Após leilão sem lances, preço de hotel que faliu em Gramado cai à metade

No coração de Gramado, Hotel Modevie foi à falência com dívida de R$ 63 milhões. ModeVie Boutique Hotel / Tripadvisor / Reprodução

Após um primeiro sem lances, será feito o segundo leilão do hotel Modevie, considerado de luxo no coração de Gramado, na serra gaúcha. O lance inicial foi de R$ 132.658.074, que é o valor de avaliação. Mas agora caiu à metade, lembra o leiloeiro André Soares Menegat.

Na próxima disputa, no dia 18, o mínimo será então de R$ 66.329.037, com lances já abertos no site. Já se for para a terceira disputa, em 26 de agosto, será pela maior oferta, mas o valor sugerido é de R$ 40 milhões.

- O imóvel segue igual a quando foi lacrado, ocasião em que estava em funcionamento - destaca Menegat.

O leilão ocorre para pagar credores após o Modevie ter ido à falência e ser lacrado. O prédio fica a 150 metros da tradicional Rua Coberta, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Augusto Zatti. O terreno tem 562 metros quadrados, com área construída de mil metros quadrados. Além de outros itens, o terreno é avaliado em R$ 18 milhões, a edificação em outros R$ 18 milhões e R$ 23 milhões são de equipamentos, móveis e enxoval.

Segundo o administrador judicial Nestor Samrsla, do escritório MRS Administração Judicial, a dívida do grupo empresarial está em R$ 63 milhões. O motivo apontado para a crise financeira foi, principalmente, a pandemia. A situação, porém, vem de mais tempo. Em 2010, fez-se um grande investimento com tomada de crédito para reformar um hotel familiar que havia no local e transformá-lo em alto padrão.

