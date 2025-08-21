Após já investir R$ 200 milhões, empresa logística quer dobrar operação colada na maior indústria do RS

Nova filial da JSL no RS abriu 70 postos de trabalho. Fica em Butiá. JSL / Divulgação

Uma base operacional de R$ 8 milhões e 20 mil metros quadrados em Butiá é o mais novo investimento da JSL no Rio Grande do Sul, onde a empresa já havia aportado R$ 190 milhões desde 2023 em veículos e equipamentos para atender à fabricante de celulose CMPC. A operação transporta 1,8 milhão de metros cúbicos de madeira por ano. Com oficina e escritório, a nova filial abriu 70 postos de trabalho. Também passa a ser usada uma carreta de nove eixos remontável, que se adapta conforme a norma de cada rodovia. O CEO Ramon Alcaraz falou ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Qual a estrutura da JSL hoje?

A empresa tem quase 70 anos, bastante longeva, e faz parte do Grupo Simpar, que tem também a Movida, de locação de veículos, e a CS Infra, que acabou de ter a concessão da ponte que faz a ligação Brasil-Argentina por São Borja. É a maior em logística de transportes no país. Ao longo do tempo, foi abrindo frentes, desde a indústria primária de commodities, como celulose, até mineração, automotivo, químico, alimentos, bebidas e combustíveis. Atuamos em armazenagem, intralogística e transporte até last mile (última milha). A Suzano, de papel e celulose, foi a primeira cliente e é até hoje. A CMPC vem investindo no Rio Grande do Sul e nós crescemos junto. No Estado, fazemos ainda o transporte internacional de veículos da General Motors (GM). Queremos crescer bastante com esse povo gaúcho que tanto admiramos.

Como já é a operação aqui?

Temos mais de 1,5 mil funcionários no Rio Grande do Sul. Estamos falando de operação de transportes de veículos Brasil-Argentina, de peças de fornecedores brasileiros para abastecer as fábricas argentinas de automóveis, transportamos produtos refrigerados e, para a CMPC, temos 650 funcionários e quase 200 caminhões. A nova oficina dará melhor dar suporte a essa operação, que tem inovação só daí.

Qual?

Nós desenvolvemos veículos de quatro eixos, reduzindo em 8% a necessidade de caminhões, melhor para a sustentabilidade, melhor para o trânsito. É um tritrem único no Brasil que consegue, quando vazio, remontar uma composição na outra. Então operamos durante o dia transportando madeira com maior eficiência e à noite voltamos com um veículo menor.

Qual a perspectiva com a nova fábrica de R$ 24 bilhões da CMPC no Rio Grande do Sul?

A JSL é o maior operador da indústria florestal, que vem crescendo com a exportação de celulose, principalmente para os países asiáticos, como a Índia, onde aumenta o consumo de produtos de papel descartável. Várias fábricas se instalaram ou ampliaram no Brasil, como a Suzano, que construiu a maior fábrica de celulose do mundo no Mato Grosso do Sul, onde a JSL firmou parceria e agora está totalmente em conjunto com a CMPC para que o investimento se concretize e possamos dobrar nossa operação. A construção desta oficina já conta com isso.

