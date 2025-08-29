Após estreia da Latam, três empresas voam de Porto Alegre a Buenos Aires; veja preços

Parte do maior investimento da Latam já feito em um único aeroporto, anunciado recentemente em entrevista ao Gaúcha Atualidade, contemplou novos voos do aeroporto de Porto Alegre a Buenos Aires, na Argentina. Na ocasião, a diretora Aline Mafra falou em preços "atrativos e competitivos". A coluna consultou valores no site Google Flights para fazer uma comparação, já que também há rotas diretas operadas por Gol e Aerolíneas Argentinas:
Ida em setembro
Latam
- Menor preço: R$ 533
- Maior preço: R$ 2.050
Gol
- Menor preço: R$ 662
- Maior preço: R$ 1.398
Aerolíneas Argentinas
- Menor preço: R$ 554
- Maior preço: R$ 1.128
Volta em setembro
Latam
- Menor preço encontrado: R$ 867
- Maior preço encontrado: R$ 2.958
Gol
- Menor preço encontrado: R$ 871
- Maior preço encontrado: R$ 2.119
Aerolíneas Argentinas
- Menor preço encontrado: R$ 849
- Maior preço encontrado: R$ 2.268
* Também foram considerados voos da Aerolíneas Argentinas vendidos nos sites da Latam e da Gol. Todos são diretos e em classe econômica.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)