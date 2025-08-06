Famoso por multipropriedades, grupo de Gramado para de abordar turistas fora dos espaços da empresa

Golden Gramado Resort Laghetto é um dos empreendimentos do grupo que funciona no formato de multipropriedade. Grupo Golden Propriedades / Divulgação

Tradicional no segmento de multipropriedades, o Grupo Laghetto Golden oficializou que seus vendedores não buscarão mais clientes na rua ou em estabelecimentos de outras empresas. A partir de agora, a captação será apenas nos espaços da rede, como hotéis e showrooms (espaços de exposição de produtos).

A decisão vai ao encontro das legislações municipais de Gramado e Canela. As duas cidades proibiram e intensificaram a fiscalização da abordagem de pessoas para venda de cotas de imóveis, especialmente turistas, o que vinha preocupando inclusive o comércio e as prefeituras.

"Acreditamos que, ao centralizar nossas operações de vendas, contribuímos positivamente para a harmonia do espaço urbano e qualificamos a jornada do visitante como um todo, em consonância com as expectativas da comunidade local, do poder público e dos próprios turistas que escolhem a Serra Gaúcha como seu destino.", diz em nota.



Apesar de ser um anseio também em Canela, Gramado está encabeçando uma discussão sobre o modelo econômico e, por consequência, turístico da Região das Hortênsias.

Recentemente, a prefeitura suspendeu por 180 dias a análise de novos projetos para hotéis e restaurantes, enquanto rediscute o urbanismo da cidade e a necessidade de infraestrutura para este crescimento acelerado. O prefeito Nestor Tissot disse à coluna que algumas restrições poderão, inclusive, ser mantidas (relembre aqui). A oferta de multipropriedades também está provocando debate. Recentemente, o fundador da CVC, Guilherme Paulus, criticou a forma como frações de imóveis estão sendo vendidas aos consumidores (relembre aqui).

