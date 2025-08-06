Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Após debate e leis
Famoso por multipropriedades, grupo de Gramado para de abordar turistas fora dos espaços da empresa

Autoridades e comércio da Região das Hortênsias têm agido contra a captação agressiva de clientes por empresas, principalmente nas ruas

Isadora Terra

