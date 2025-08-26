Apesar de nunca ter sido tão baixo, desemprego do RS supera o dos vizinhos do Sul

Do primeiro para o segundo trimestre de 2025, a taxa de desemprego caiu em 18 das 27 Unidades da Federação (UFs). No Rio Grande do Sul, foi a menor da série histórica da pesquisa do IBGE, iniciada em 2012. Ainda assim e apesar de ficar abaixo da média nacional, a taxa gaúcha é maior do que a de vários outros Estados, inclusive do que a de seus vizinhos da Região Sul. Aliás, Santa Catarina tem, já há algum tempo, o menor desemprego do país: 2,2%.
Veja algumas taxas:
- Brasil: 5,8%
- Rio Grande do Sul: 4,3%
- A maior: Pernambuco: 10,4%
- A menor: Santa Catarina: 2,2%
Outras menores do que a do RS:
- Minas Gerais: 4%
- Paraná: 3,8%
- Espírito Santo: 3,1%
- Mato Grosso do Sul: 2,9%
- Mato Grosso: 2,8%
- Rondônia: 2,3%
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)