Apesar de nunca ter sido tão baixo, desemprego do RS supera o dos vizinhos do Sul

Do primeiro para o segundo trimestre de 2025, a taxa de desemprego caiu em 18 das 27 Unidades da Federação (UFs). No Rio Grande do Sul, foi a menor da série histórica da pesquisa do IBGE, iniciada em 2012. Ainda assim e apesar de ficar abaixo da média nacional, a taxa gaúcha é maior do que a de vários outros Estados, inclusive do que a de seus vizinhos da Região Sul. Aliás, Santa Catarina tem, já há algum tempo, o menor desemprego do país: 2,2%.