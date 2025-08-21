Anunciado há três anos por empresa de SC, bairro planejado de 520 mil m² ficará para 2026

Anunciado ainda em 2022, o bairro planejado da empresa catarinense Weber Cidades Inteligentes em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, ainda está em "fase de implementação" com previsão de entrega em 2026. A empresa informa estar agora preparando as ruas e instalando sistemas de esgoto e energia.

Semelhante a um condomínio, o projeto tem lotes residenciais e espaço para comércio. Dos 460 espaços, 345 já foram vendidos. O preço parte de R$ 150 mil. Com a compra de outra parte do terreno da antiga fábrica de fogões Geral por valor não informado, a área aumentou de 320 mil para 520 mil metros quadrados. Não foi dito se algo da indústria está sendo mantido.

A faculdade UniRitter está com uma operação no local, mas bem pequena ainda (foto acima). Segundo a empresa, o complexo terá ainda supermercado, posto de gasolina, unidade hospitalar, escola e centro comercial. Não foi informado se há contratos fechados, apenas que a empresa tem negociações em andamento, também sem detalhar.

O empreendimento ficará próximo à Rua Santa Maria e à Avenida Nestor Moura Jardim. É praticamente ao lado da fábrica da TK Elevadores. A expectativa é de que 20 mil pessoas morem, trabalhem ou ao menos passem pelo local mensalmente.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)