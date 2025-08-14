Aluguel residencial, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 14.08

Agenda

IBGE divulga o desempenho do setor de serviços em junho e com o fechamento do primeiro semestre. Há dados do Rio Grande do Sul no levantamento.

Nos Estados Unidos, destaque para a inflação que guia a decisão do Federal Reserve (Fed) sobre o juro.

Divulgação do Índice FipeZAP de Locação Residencial para julho. Em Porto Alegre, acelerou a alta sobre junho para 0,38%, acumulando aumento de 14,29% em 12 meses. O metro quadrado fica em R$ 42,05.

Palestra da coluna no evento Panorama Empresarial na Associação Comercial de Cachoeirinha (ACC). Às 19h, na Avenida Mário Tavares Haussen, 245.

Evento de comemoração dos 65 anos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA).

Pílulas

Dólar subiu 0,27%, para R$ 5,40. Ibovespa caiu 0,89%, aos 136.687 pontos.

