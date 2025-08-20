Aeroporto de Porto Alegre reflete a dificuldade de retomada do turismo no RS

Aeroporto Salgado Filho ainda não recuperou o número de passageiros de antes da pandemia. Camila Hermes / Agencia RBS

Sempre realista e pragmática, a CEO da Fraport, Andreea Pal mostrou apreensão com a movimentação no aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre. Ainda não se recuperou o número de passageiros de antes da pandemia e 2025 ainda não deve retomar 100% do movimento de antes da enchente.

— Então, praticamente, não vemos crescimento e, infelizmente, nos próximos dois anos, ele será fraco. Não vamos recuperar tudo o que esperávamos aqui no Brasil e o potencial que, de fato, esse país tem para crescer.

— Então, não vamos perder passageiros comparado com o nosso planejamento, mas tudo o que acontece no mercado nos afeta — acrescenta a executiva.

