Academia de R$ 3 milhões ocupa prédio deixado por supermercado da Comercial Zaffari

O ponto deixado pela Comercial Zaffari, quando fechou no final de 2024 seu único supermercado em Porto Alegre, terá uma academia de R$ 3 milhões. A unidade será a 24ª da rede Moinhos Fitness, que ocupará o espaço na Avenida Protásio Alves, no bairro Três Figueiras.

— Estávamos procurando há bastante tempo um local naquela região. Não é fácil, porque precisa seguir alguns critérios, como ser grande e ter estacionamento — diz o sócio-diretor Diego Weber.

A inauguração está prevista para novembro. Ainda está se decidindo se funcionará em modelo 24 horas. Com dois mil metros quadrados, a operação terá 60 vagas de estacionamento e geração de 30 empregos.

Além da Capital, a rede já tem filiais em Guaíba, Canoas e Gravataí. Para o futuro, o objetivo é expandir para outras cidades da Região Metropolitana, como Viamão e Cachoeirinha.

Ponto tradicional

O ponto emblemático pelo tamanho e pelo fluxo de carros foi ocupado por muitos anos pelo supermercado da Comercial Zaffari, chamado de "Gauchinho", pelo menino desenhado no logo. A rede tem sede em Passo Fundo e não é a mesma rede do Grupo Zaffari, que tem o esquilo como mascote. Em Porto Alegre, a Comercial Zaffari segue com atacarejos da Stok Center.

