"Abrir mercados não é estalar dedos, mas Brasil está bem acompanhado", diz presidente da agência federal de exportação

Embora não seja rápido, não será assim tão difícil encontrar novos mercados para o que o Brasil deixar de exportar aos Estados Unidos, sinaliza o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana. Em entrevista ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, mostrou estar ciente, inclusive, de que o Sul terá mais dificuldades, pois vende itens mais industrializados específicos para o mercado norte-americano, como calçados, produtos de madeira e máquinas e equipamentos, que foram taxados em 50% pelo presidente Donald Trump.

— Dos 52 setores da economia que trabalhamos aqui na Apex (porque são exportadores), 22 têm negócios no Rio Grande do Sul. Abrir mercados não é coisa de estalar dedos, cada um terá uma engenharia, mas estou otimista — disse.

No alvo da Apex estão 72 países que importam US$ 170 bilhões do mundo.

— Pelo nosso cálculo já encaminhado ao Palácio do Planalto, temos que realocar para eles US$ 18 bilhões — detalhou.

Viana disse que a Apex implementará um programa de um ano para apoio direto às empresas que precisam redirecionar vendas. Mas entende que os Estados Unidos seguem essenciais como clientes. Então, o escritório da agência em Miami terá um endereço também em Washington.

— Não concordo que temos que desistir do mercado norte-americano, que terá mesmo dificuldade lá dentro com a implementação dessas medidas. E o Brasil está bem acompanhado. A Índia foi taxada em 50% também. O Brics (grupo que reúne os maiores países emergentes) representa 40% do PIB do mundo. E a China ainda não fechou acordo — concluiu o presidente da Apex, ainda confiante de que o cenário permite destravar o acordo Mercosul-União Europeia, embora a Europa tenha cedido bastante a Trump para chegar a um acerto sobre as tarifas.

