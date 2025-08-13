Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Guerra comercial
Notícia

"Abrir mercados não é estalar dedos, mas Brasil está bem acompanhado", diz presidente da agência federal de exportação

Dos 52 setores econômicos com os quais a Apex trabalha, 22 têm negócios no RS

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS