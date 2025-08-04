A última previsão do secretário de Obras para (finalmente) terminar o Quadrilátero Central

Começadas em junho de 2022 e com previsão inicial de serem finalizadas em dezembro de 2023, as obras do Quadrilátero Central ainda angustiam lojistas leitores da coluna. A coluna levou este anseio ao secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores, durante entrevista recente ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que reforçou que o prazo final é agosto agora. Ouça a entrevista: