A última previsão do secretário de Obras para (finalmente) terminar o Quadrilátero Central

Começadas em junho de 2022 e com previsão inicial de serem finalizadas em dezembro de 2023, as obras do Quadrilátero Central ainda angustiam lojistas leitores da coluna. A coluna levou este anseio ao secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores, durante entrevista recente ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que reforçou que o prazo final é agosto agora. Ouça a entrevista:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)