A saída estudada por indústrias para driblar tarifaço de Trump que será um baque no RS

Formação de joint ventures (uma "união com risco" entre empresas) tem sido estudada por indústrias para driblar os impactos do tarifaço de 50% dos Estados Unidos às importações brasileiras. O relato foi feito pelo presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ubiratã Rezler, em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Esta fala é um alerta muito preocupante, pois estas joint ventures são formadas por empresas gaúchas com parceiras internacionais para levar a produção para fora do Brasil, fabricando em países que foram menos taxados pelo presidente Donald Trump.

— De lá, venderiam ao mercado norte-americano ou mesmo ao do país onde estará a linha de produção — diz.

É uma saída, mas acabará sendo péssimo para um setor que já vem estagnado nos últimos anos, especialmente no Rio Grande do Sul. No primeiro semestre, a produção industrial cresceu em apenas um mês, segundo o monitoramento do IBGE.

Rezler já tinha contado à coluna que algumas indústrias avaliavam levar produção a países como Argentina e Paraguai, que têm custo menor do que os Estados Unidos, apesar de Trump querer atrair estas fábricas para seu território no processo de reindustrialização. Porém, é muito caro produzir lá, especialmente pela mão de obra.

O Simecs representa muito o segmento de máquinas e equipamentos, duramente atingido pelo tarifaço, que teve produtos mais industrializados como alvo. Enviar estes itens para outros mercado é mais difícil do que commodities, como alimentos. O mercado brasileiro também não teria capacidade de comprá-los.

— O desaquecimento do mercado interno deixa isso ainda mais difícil do que procurar outro destino para os embarques. Já estamos vendo demissões, com preocupação especial com a cadeia produtiva, além do exportador, pouco beneficiada com as medidas — afirma, referindo-se ao plano de contingência anunciado pelo governo federal.

— Não temos muita clareza do que vai acontecer. Então, ficamos planejando manobras enquanto observamos a conversa entre os governos.

