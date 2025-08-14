Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Guerra comercial
Análise

A saída estudada por indústrias para driblar tarifaço de Trump que será um baque no RS

Considerado motor da economia, o setor já enfrenta estagnação nos últimos anos

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS