A fome do Leão não é saciada só com a mordida no salário

Imposto de Renda é uma das tributações dos investimentos, que passam por mudanças. Joédson Alves / Agência Brasil

A fome do Leão não sossega só com a mordida que ele dá no seu salário. Muitos investimentos pagam Imposto de Renda, pois são considerados, como o próprio nome do tributo diz, renda. Sobre outros, ainda há mais formas de tributação ou taxas diversas, como as de administração. Alguns têm isenção para servir de estímulo a se tornarem opção dos investidores. Porém, volta e meia, as regras mudam, como está se tentando fazer agora para aumentar a arrecadação do governo federal.

Embora seja chover no molhado, enfatizamos aqui que é essencial considerar estas cobranças para avaliar a rentabilidade e escolher as aplicações financeiras para seu dinheiro. Às vezes, um pontinho percentual na alíquota do imposto pode fazer um estrago grande no retorno do seu investimento, especialmente no longo prazo. Manter-se informado sobre alterações é importante e este é nosso objetivo com o caderno desta semana:

