A conta da fraude no INSS: vai fechar com o dinheiro desviado ou todos pagaremos?

Ressarcimento das vítimas do INSS é estimado em R$ 3,3 bilhões. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A sensação é de que a conta da fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não vai mesmo fechar e nós todos teremos que arcar com boa parte do prejuízo provocado a aposentados e pensionistas com os desvios ilegais. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, disse que foram bloqueados R$ 2,9 bilhões em bens dos investigados pelo crime. O valor a ser ressarcido, porém, já bate os R$ 3,3 bilhões.

Ou seja, nem se conseguiu rastrear o suficiente ainda para cobrir o que é devido às vítimas. E mais: o que está bloqueado nem está ainda nas mãos do INSS, ainda dependerá do andamento das investigações e de discussões judiciais.

Enquanto isso, o pagamento das pessoas é feito com crédito extraordinário liberado pelo governo federal. É dinheiro dos cofres públicos, originado do pagamento de imposto por todos. Sim, os aposentados são mais vulneráveis e têm que ser ressarcidos, mas também não é aceitável que todos tenham que dividir esta conta de anos de negligência.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o tarifaço de Trump baratearia os produtos aqui no Brasil?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.