A casa da rainha da Expointer será de módulos de aço e terá energia solar

Espaço onde a corte descansa, a Casa da Rainha da Expointer será construída em 15 dias com módulos de aço, cuja tecnologia é chamada no mercado de "steel frame". O investimento será de R$ 300 mil, feito pelas empresas CenterSteel, Drystore e Casa Amaya.

Com painéis para geração de energia solar, a estrutura terá 120 metros quadrados em dois andares. Ficará aberta ao público no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, até mesmo porque servirá de vitrine para mostrar este tipo de construção a seco.

A Expointer será de 30 de agosto a sete de setembro.

