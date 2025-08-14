Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Esteio
A casa da rainha da Expointer será de módulos de aço e terá energia solar

Estrutura de dois andares é construída com R$ 300 mil de três empresas

