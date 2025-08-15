A busca do RS pelo H2V: dinheiro para gaúchas, charme a empresas e parceria internacional

Além do edital para financiar a fundo perdido projetos de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, o Estado está na mira de estudos nacionais e internacionais para criação de cadeias produtivas e de consumo desta energia renovável. Um dos entusiastas é o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, que concedeu uma entrevista detalhada sobre a estratégia ao podcast Nossa Economia, de GZH. Ouça aqui: