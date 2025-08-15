A busca do RS pelo H2V: dinheiro para gaúchas, charme a empresas e parceria internacional

Além do edital para financiar a fundo perdido projetos de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, o Estado está na mira de estudos nacionais e internacionais para criação de cadeias produtivas e de consumo desta energia renovável. Um dos entusiastas é o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, que concedeu uma entrevista detalhada sobre a estratégia ao podcast Nossa Economia, de GZH. Ouça aqui:
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)