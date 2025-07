Venda retraída faz Randon reduzir jornada de funcionários e produção de implementos rodoviários

Randon tem uma operação grande de implementos rodoviários, segmento que vem sentindo queda de vendas. Samuel Zulianelo / Divulgação

Dois mil funcionários da unidade de implementos rodoviários da Randon, de Caxias do Sul, estão no programa de redução de jornada de trabalho. O mecanismo está previsto na convenção coletiva entre os sindicatos de empresas e trabalhadores do setor metalúrgico, podendo ser acionado quando alguma fábrica quer reduzir produção.

Segundo a secretária-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região, Eremi Melo, o acordo é aprovado em votação pelos trabalhadores atingidos, que não podem ser demitidos durante o período. No caso da Randon, a flexibilização iniciou em julho, com previsão de 90 dias.

A empresa pode optar por dispensar os trabalhadores um ou dois dias por semana. Metade do salário destes dias é paga. No caso da Randon, por meio de nota, a empresa informou que a unidade "vertical Montadora da Randoncorp" está com paradas programadas de até cinco dias por mês: "A flexibilização de trabalho visa adequação ao atual contexto de mercado de implementos rodoviários no Brasil, setor que registra queda de cerca de 25% nas vendas neste ano - em alguns segmentos, como os ligados ao agronegócio, a redução é de cerca de 40%."

O setor todo

Em junho, a venda de implementos rodoviários caiu 17,5% em junho sobre maio no Rio Grande do Sul, segundo o sindicato das revendas (Sincodiv-RS). Foram 385 unidades, o menor número de 2025. Sobre o mesmo mês de 2024, o tombo foi de 38,6%.

Com Diogo Duarte

