Venda de Dia dos Pais tem previsão de queda forte em Porto Alegre

Houve uma pequena queda no número de presentes, de 1,4 para 1,3. O recuo mais intenso foi no gasto médio por presente, que passou de R$ 285 a R$ 250. A inadimplência tem subido e o juro ainda elevado tem afetado o orçamento familiar.

— Este cenário impossibilita que as lojas façam ofertas com prazo mais longo — complementa o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

Além disso, no ano passado, o varejo gaúcho se beneficiou da liberação de auxílios de governos após a enchente. As vendas do Rio Grande do Sul subiram mais de 8% em 2024 sobre 2023, o maior crescimento do país, segundo o IBGE.