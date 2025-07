Varejo, correria na Casa Branca, mais agenda e pílulas da economia 08.07

Agenda

Lançamentos da General Motors: Maior ofensiva da GM no Brasil terá novas versões de carros fabricados no RS

Os Estados Unidos ofereceram acordo à União Europeia que manteria tarifa básica de 10% sobre todos os produtos do bloco, com algumas exceções para setores sensíveis como aeronaves e bebidas alcoólicas.

Semana de correria nas negociações dos parceiros comerciais com os Estados Unidos. Isso inclui o Brasil, cujo governo teve reuniões nos últimos dias com a Casa Branca. Vence amanhã o adiamento do tarifaço das importações. Algumas taxas ficarão ainda para 1º de agosto. O presidente Donald Trump segue fazendo ameaças, como a tarifa adicional de 10% sobre países que aplicarem "políticas antiamericanas" do Brics - grupo de 21 países emergentes.