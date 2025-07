Tumelero fechará 11 lojas no RS, duas delas em Porto Alegre

Comprada em 2017 pelo grupo francês Saint-Gobain, a rede de lojas de materiais de construção Tumelero fechará 11 lojas no Rio Grande do Sul. A partir do dia 30 de agosto, serão encerradas unidades em Pelotas, Rio Grande, Bagé, Viamão, Santo Ângelo, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Cachoerinha e Porto Alegre (Centro Histórico e Cristal).