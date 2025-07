Trump sempre amarela: expressão de investidores explica fraca reação ao tarifaço

O mercado financeiro do Brasil reagiu ao tarifaço dos Estados Unidos , mas não tanto. O dólar subiu, mas não disparou. A bolsa caiu, mas não despencou. Pela agressividade da fala do presidente Donald Trump e pela magnitude dos 50% de taxa, poderia se esperar um baque maior nos indicadores.

Há uma expressão que os investidores têm usado que ajuda a entender: TACO, que é a abreviação de "Trump Always Chicken Out", o que podemos traduzir para "Trump sempre amarela". No TACO Trade, o mercado até reage mal aos anúncios de tarifas, mas não tanto . A qualquer sinal de recuo, que sempre tem ocorrido, tudo se ajusta. Os espertos surfam nestes altos e baixos, comprando quando os assustados fogem e vendendo quando eles retornam. A questão é que está ficando tão previsível que as reações cada vez menores dos indicadores deixam menos espaço para essas jogadas de investidores de sangue frio.

Entrevista com Wagner Salaverry, sócio-diretor da Quantitas Asset:

Não é um fenômeno brasileiro, é mundial e está ocorrendo em vários países emergentes e até na Europa. Está relacionado à saída de capital dos Estados Unidos para o resto do mundo por causa das tantas mudanças de Trump que não se esperava. Neste ano, quase R$ 30 bilhões de estrangeiros entraram na bolsa brasileira. Além do aumento do preço das ações em reais, a queda do valor do dólar ajudou muito. O real ganha preço e o investidor ganha duas vezes.