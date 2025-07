Trump dispara contra Europa em dia de bolsas fechadas; dúvidas e certezas

Em um sábado, com o mercado financeiro fechado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou sua metralhadora à União Europeia. Anunciou tarifa de 30% sobre importações de lá e também do México. Mas a guerra com os europeus acirra mais o comércio mundial. A resposta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é disposição para negociar, mas já com ameaça de retaliação.

Em um dos principais jornais da Alemanha - Süddeutsche Zeitung -, a principal reportagem traz várias perguntas: o anúncio veio no final de semana para as bolsas não despencarem? Qual o tempo de vida deste anúncio? Há chance de recuo até 1º de agosto? Quanto a UE engolirá de Trump? A resposta para todas é: ninguém sabe.

E uma dúvida interessante: isso vai ou não destravar o acordo da UE com o Mercosul? A Alemanha está com ódio de Trump e cheia de amores pelo Brasil - o que a coluna presenciou em abril durante a feira industrial da Hannover. Até mesmo a França - cujos agricultores não queriam concorrência do nosso agro - passou a manifestar-se favorável à parceria. Sobre o acordo UE-Mercosul: O vento sopra forte a favor do acordo UE-Mercosul; o que o RS ganha com isso?