Terreno de hospital fechado há 23 anos é limpo para construção de três torres no 4º Distrito

Começou a limpeza do terreno de 7,6 mil metros quadrados onde fica o antigo Hospital da Criança Santo Antônio, fechado há 23 anos no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. A MGF Incorporadora, de Bento Gonçalves, construirá no local um projeto imobiliário com três torres, que foi refeito recentemente. O espaço ocupa toda a quadra delimitada pelas avenidas Ceará, Maranhão, Paraná e pela Rua Ernesto da Fontoura, no 4º Distrito.

O muro da fachada já foi derrubado e estão sendo instalados tapumes no entorno. Trabalhadores atuam na obra desde o início do mês. Toda a fiação elétrica do prédio, tomado por moradores de rua ao longo dos anos, já havia sido levada.

Gestor comercial da MGF, João Vitor Montipó confirmou à coluna que o lançamento oficial do empreendimento será ainda em 2025. A igreja existente será preservada e a fachada do antigo hospital passará por reforma. O nome previsto inicialmente, Porto Capital, vai mudar, mas a construtora não disse qual será o novo. Também não informou o investimento, que estava estimado em R$ 125 milhões quando as licenças foram liberadas pela prefeitura ainda para a primeira versão do projeto, em 2021.

No local, a coluna apurou que, nas próximas semanas, a empresa deve montar um plantão de vendas com apartamento decorado na frente do terreno voltado para a Avenida Ceará. O condomínio prevê estúdios e apartamentos de um e dois dormitórios — alguns modelos com sacada.

Primeira versão do projeto, que teve as licenças liberadas ainda em 2021 pela prefeitura de Porto Alegre. A empresa não quis divulgar imagem nova ainda. Secretaria Municipal do Meio Ambiente,Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre / Divulgação

A história do hospital

O antigo Hospital da Criança Santo Antônio foi fundado em 1953 pelo pediatra Décio Martins Costa. Começou como um centro médico ambulatorial voltado apenas para infecções, mas acabou se tornando um hospital pediátrico de referência estadual. Sua localização era considerada estratégica, por ficar em uma das entradas da Capital.

As atividades do hospital se encerraram em 2002. Na época, o Santo Antônio foi incorporado à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que decidiu construir um prédio mais moderno dentro de seu complexo hospitalar na Avenida Independência — o atual Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA). Em 2005, seu terreno foi comprado pelo Centro Clínico Gaúcho, que depois vendeu para a R. Correa em 2013.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: por que os imóveis estão mais caros, polêmica no turismo de Gramado e outros destaques da economia

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)