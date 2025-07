Terceira maior rede do RS fechará seu 1º supermercado 

Loja do Rissul que será fechada pela Unidasul em agosto. É o primeiro supermercado do grupo.

Terceira maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, a UnidaSul fechará a sua primeira loja. A unidade do Rissul fica na Avenida Parobé, 260, bairro Scharlau, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O encerramento das atividades ocorrerá no dia 2 de agosto.