Tarifaço dos EUA já reduz preço do boi, mas não garante carne mais barata: "Ilude-se o consumidor"

No primeiro semestre do ano, a carne ficou em 9º lugar entre os produtos que o RS mais exportou aos Estados Unidos. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Um dos setores preocupados com o tarifaço de 50% do presidente Donald Trump é o da carne. Os Estados Unidos compram 20% da exportação brasileira do alimento, menos somente do que a China. Coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro), da UFRGS, Júlio Barcellos chega a falar que seria "catastrófico".

— Os Estados Unidos pagam em torno de US$ 6,7 mil a tonelada, contra US$ 4,8 mil pagos pela China. Será um grande estrago para os negócios! — comenta.

O Rio Grande do Sul em si exporta pouca carne bovina para os Estados Unidos. Vai mercadoria apenas de uma fábrica de enlatados de Hulha Negra. No primeiro semestre do ano, o produto ficou em 9º lugar entre os que mais o Estado embarcou ao mercado norte-americano. Porém, haveria impacto de preço.

— A cotação do boi já recuou e vinha de uma recuperação. Com esse freio nas exportações para os Estados Unidos, a carne baixará no Brasil Central e descerá para o Rio Grande do Sul, derrubando ainda mais o preço do produto gaúcho e podendo causar grandes danos à nossa pecuária.

Até pode ter um efeito de curto prazo para o consumidor, mas a cotação baixa faz o pecuarista deixar de produzir, ainda mais que terá elevação de custos com insumos importados.

— Ilude-se o consumidor que imagina vantagens. Logo na frente, ele pagará a conta — diz o professor.

Ouça a entrevista completa:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: por que o salário de alguns trabalhadores está zerado

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.