Tarifaço de Trump suspende exportação de cargas prontas para embarcar no RS

Cargas já se acumulam em portos do país pela suspensão das exportações aos Estados Unidos após o tarifaço de 50% ao Brasil anunciado pelo presidente Donald Trump. É o caso de produtos como pescado, mel e madeira. Tanto importadores quanto exportadores adiaram as compras e remessas com receio de que os navios não cheguem antes de 1º de agosto (prazo dado por Trump) e tenham que pagar uma nova taxa mais alta.