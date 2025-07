Tarifaço de Trump: quanto e o que o RS exporta aos EUA

Anunciado à noite passada pelo presidente Donald Trump, o aumento inesperado de 50% nas tarifas das importações do Brasil pelos Estados Unidos é linear. Ou seja, atingirá todos os produtos que ainda não pagam taxa nesta magnitude, que já está aplicada para aço e alumínio, o que impactou siderúrgicas. O que está definido agora é que as tarifas para o restante entrará em vigor no dia 1º de agosto.

Diversos produtos gaúchos serão atingidos. Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações do Rio Grande do Sul, ficando atrás somente da China. No primeiro semestre de 2025, foram US$ 950 milhões, representando 10,2% dos embarques.