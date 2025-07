Tarifa de energia no RS é reajustada pelo triplo da inflação

O reajuste aplicado pela RGE na tarifa de energia dos clientes residenciais foi alto, de 14,11%. É quase o triplo da inflação de 4,85% registrada pelo IBGE nos últimos 12 meses na região metropolitana de Porto Alegre. Questionada pela coluna, a concessionária respondeu apenas por nota, atribuindo a elevação forte à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo usado para políticas públicas; aos custos para compra de energia de Itaipu; aos reajustes pelo IGP-M de 7%; e à recomposição de 30% do adiamento do reajuste que seria aplicado logo após a enchente de 2024.

O aumento entrou em vigor em junho, impactando bastante a inflação do mês . A conta de luz foi o item que mais pressionou o indicador. Também ficou mais cara pela b andeira tarifária vermelha , acionada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quando o custo da energia está mais alto no país.

A bandeira tarifária vermelha patamar 1 adiciona R$ 4,46 na conta de luz a cada 100 KWh consumidos. A conta de luz subiu em média 4,41% em junho para os moradores da Região Metropolitana, quase a inflação de um ano interior. Nos últimos 12 meses, a energia elétrica residencial acumula alta de 12,06% na Região Metropolitana, quase o dobro do indicador nacional e a maior variação acumulada em um primeiro semestre desde 2018.

O reajuste anual da CEEE Equatorial, outra grande concessionária que atende o Rio Grande do Sul, ocorre em novembro. Lembrando que a perspectiva para os próximos meses preocupa. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) recomendou já a volta do horário de verão. Relembre: Além de já recomendado, horário de verão pode ser considerado "imprescindível" pelo ONS