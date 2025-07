"Talvez se proíba em definitivo", diz prefeito sobre suspensão de novos hotéis e restaurantes no centro de Gramado

Para equilibrar um pouco a demanda, segurando um pouco as construções de restaurante e hotéis. Temos problemas no trânsito e não tem água e saneamento para todo mundo. Os investimentos vêm de todas as partes do país e estão muito acelerados nos últimos quatro anos. Estamos com 16 parques temáticos, mais de 300 restaurantes e de 200 hotéis.