Supermercado Nacional de shopping de Porto Alegre será fechado; veja a situação das outras lojas

Como estão os supermercados Nacional em Porto Alegre? A bandeira está sendo extinta pelo Carrefour e gera dúvidas frequentes entre os leitores, então a coluna traz a atualização da situação das lojas. Lembrando que, recentemente, o CEO do grupo francês para a América Latina, Pablo Lorenzo, disse em entrevista à coluna que a aposta agora será em grandes operações, que vendem mais e reduzem custos. Em primeiro lugar, atacarejos do Atacadão. Depois, os clubes de compras Sam's Club e o próprio hipermercado Carrefour. Espera-se que sigam mesmo no mercado, pois são a maior rede de supermercados com atuação no país e trazem uma concorrência saudável. Relembre: "Nossa estratégia mudou", diz diretor do Carrefour sobre fechamento, reforma e abertura de lojas no RS