Startup gaúcha aposta em motos e minicaminhões elétricos para atender empresas

A startup Grilo Mobilidade , que nasceu com a proposta de oferecer caronas sustentáveis em triciclos elétricos, está em plena expansão da frota . Alguns dos novos veículos (com duas, três e quatro rodas) já circulam em Porto Alegre em um projeto-piloto iniciado há cerca de seis meses.

A operação agora conta com motocicletas e minicaminhões elétricos do tipo veículo urbano de carga (VUC), com capacidade de carga entre 100 e 1.200 quilos. A expansão acompanha a transformação no modelo de negócios da Grilo, que desde 2023 deixou de atender passageiros e passou a atuar como prestadora de serviços de transporte para empresas.