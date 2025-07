Safra "excepcional" faz preço da bergamota despencar; veja os tipos da fruta

Amplitude térmica do RS favorece a cor e o sabor da bergamota, que está com ótima safra em 2025.

Uma safra excepcional agora em 2025 está garantindo o preço em conta da bergamota, a fruta mais tradicional do inverno gaúcho. Quem não conta com uma árvore no pátio ou com um vizinho generoso, encontra para vender em promoções de supermercado a cerca de R$ 2 o quilo. O presidente da Ceasa, Carlos Siegle, identificou que o preço da poncã, que não é das mais baratas, fechou o semestre na média de R$ 1,94 o quilo, 22,4% abaixo do ano passado e mais de 30% mais barata do que nos dois anos anteriores.