RS entra no radar (e no roteiro) de uma das maiores montadoras de carros elétricos da China

O Rio Grande do Sul está no roteiro de visitas da montadora chinesa Great Wall Motor (GWM), gigante que aposta em carros elétricos e híbridos, mas também estuda veículos pesados movidos a hidrogênio verde. Como a coluna já noticiou, houve reuniões com autoridades de Rio Grande, no sul do Estado, quando executivos estiveram com o secretário Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar, Vitor Magalhães. Novas visitas estão agendadas para os próximos dias.

Na semana passada, a GWM esteve aqui do lado, em Santa Catarina. O presidente da GWM Brasil & México, Andy Zhang, e seus diretores reuniram-se com o governador Jorginho Mello, secretários e a agência Invest SC. Foi no Estado que a marca chinesa fez, em 2023, sua primeira venda no Brasil e hoje é o quarto maior mercado da marca no país. Na ocasião, a GWM disse que o Estado tem "características únicas" e ouviu do governador que há uma indústria robusta, mão de obra qualificada e a maior concentração de portos do Brasil.

Dias depois, os executivos foram ao Espírito Santo, onde se reuniram com o governador Renato Casagrande e secretários. Atualmente, todos os veículos GWM importados da China chegam pelo Porto de Vitória. A empresa destaca a infraestrutura e a eficiência do local, importante para quando começar a produção aqui no Brasil. Os capixabas são bastante agressivos em incentivos fiscais, especialmente para operações logísticas, o que foi destacado pelo governador no encontro.

Nas próximas semanas, será iniciada a operação da fábrica da GWM em Iracemápolis (SP). Certamente, os veículos produzidos na operação serão exportados. A montadora ainda planeja mais unidades fabris no Brasil, o que certamente exigirá alguns bons bilhões de reais.

A montadora

Quando se apresenta, a GWM faz questão de se posicionar como a maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado. É, ainda, a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos. A empresa atua em 60 países, tem 70 mil funcionários e oito centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

