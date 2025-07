RS é o 2º Estado que mais perde com o tarifaço de Trump, mostra pesquisa

O Rio Grande do Sul é o segundo Estado que mais perde com o tarifaço do presidente norte-americano, Donald Trump, anunciado em 50% para o Brasil a partir de 1º de agosto. O levantamento é da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com prejuízo estimado em R$ 1,9 bilhão, semelhante ao do Paraná e atrás apenas de São Paulo (R$ 4,4 bilhões).