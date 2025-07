Rede de SC fecha grande loja de materiais de construção aberta há três anos no RS 

Operação da Cassol em Sapucaia do Sul era grande, com 3,3 mil metros quadrados.

Foi fechada a loja da Cassol em Sapucaia do Sul , na região metropolitana de Porto Alegre. A unidade foi aberta em 2022 após ter recebido um investimento de R$ 15 milhões da rede de Santa Catarina, que atua no varejo de materiais de construção .

A operação era grande, com 3,3 mil metros quadrados. Na época, ela foi inaugurada no mesmo dia de outra unidade, em Viamão, conforme a coluna chegou a noticiar .

O varejo de materiais de construção tem passado por oscilações. Houve uma demanda fortíssima na pandemia, quando as pessoas resolveram reformar a casa ou mudar-se para um imóvel maior. Depois, caiu e voltou a ter um pico na enchente, quando foi necessária a reconstrução de moradias e empresas. Agora, porém, sofre com o aumento da inadimplência e o juro alto. No caso da loja de Sapucaia do Sul, há outras unidades próximas da mesma rede.