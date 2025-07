Reajuste de taxa cobrada pelo Estado assusta usuários de imóveis de Porto Alegre

O 4º Distrito de Porto Alegre foi uma das regiões que mais sofreram com a enchente de 2024. Carlos Macedo / Agencia RBS

Empresários de Porto Alegre estão assustados com o reajuste aplicado às cobranças da chamada Taxa de Foro, quando o Estado é proprietário do imóvel, mas terceiros têm o domínio útil. A coluna recebeu relatos de várias atividades econômicas, com aumentos que superam 4.000%. O prazo de pagamento até 31 de julho é outro motivo de reclamação à coluna.

Pela concentração dos casos na região, há mobilização da Associação dos Empresários do 4º Distrito Vítimas da Enchente. O presidente Arlei Romeiro também procurou a coluna, citando o exemplo de um imóvel na Rua Voluntários da Pátria, que passou R$ 3.054,83 em 2021 e agora está sendo cobrado em R$ 27.124,55.

- Como no ano passado não houve a cobrança devido à enchente, este empresário terá que pagar em dobro, somando R$ 54.249,10 - diz Romeiro - Apesar de o foro ser de competência da União, muitos imóveis situados em áreas ribeirinhas estão sendo onerados por cobranças realizadas pelo Estado com base em enfiteuses (transferência do domínio do imóvel mediante pagamento anual) antigas ou títulos estaduais de aforamento de antes da Constituição de 1988. Isso tem gerado insegurança jurídica, confusão administrativa e duplicidade de encargos.

Em outro caso, subiu de R$ 692 em 2023 para R$ 20.314 agora. Vice-presidente do Sindicato da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Sindigraf-RS), José Mazzarollo, que teve seu negócio alagado, é um dos empresários preocupados e ainda está reconstruindo a operação. Disse estar tentando, sem sucesso, contato com a pessoa responsável informada no boleto, mas não consegue pelo telefone nem pelo e-mail.

- A nossa anuidade era de aproximadamente R$ 4 mil e recebemos agora o valor de R$ 176.775,24 - relata.

Também procurou a coluna o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), dizendo que recebeu pedido de ajuda dos empreendedores e encaminhou um ofício à Casa Civil do governo do Estado pedindo a suspensão da cobrança enquanto se realiza uma audiência para debater a taxa e a atualização de valores.

- Há casos em o valor de avaliação nem se considera que a região é alagável, mas foi inundada na enchente. Tive acesso a um laudo do Largo Vespasiano, que coloca a região toda como não alagável - diz o deputado.

A equipe da coluna procurou a Casa Civil, que disse que o assunto era com a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, que respondeu apenas por nota, na qual confirma o reajuste dos valores e que foram feitos novos laudos de avaliação. Reforça que o prazo de pagamento é mesmo 31 de julho.

"- A chamada Taxa de Foro Anual é uma cobrança realizada para imóveis situados em terrenos de propriedade do Estado. Em sua maioria, esses terrenos decorrem de áreas de aterro e estão localizados na região central de Porto Alegre. Atualmente, essa cobrança ocorre em 267 imóveis na Capital.

- A propriedade destes terrenos foi repassada pela União ao Estado na década de 1930 e, anualmente, é realizada a cobrança.

- Em 2024, em função das enchentes que atingiram a região, a cobrança foi sobrestada. O pagamento dos valores referentes a 2024 e 2025 devem ser realizados até o dia 31 de julho de 2025.

- Em função das normas estabelecidas pela Lei 15.764/2021, foram realizados novos laudos de avaliação das áreas, que embasaram a cobrança de 2024 e 2025. Os valores da taxa não tiveram atualização real desde 2006."

IPTU

O problema não é só com taxa estadual. Mazzarollo, do Sindigraf-RS, relatava que seu IPTU - imposto municipal cobrado de dono de imóveis - aumentou cerca de 1.000% com a previsão da duplicação e valorização da Voluntários da Pátria.

- Que não aconteceu até agora - desabafa.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)