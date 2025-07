Quem paga a taxa de Trump: importadores dos EUA ou exportadores do Brasil?

A tarifa está para entrar em vigor em 1º de agosto, salvo ocorra novo adiamento. John Thys,Ricardo Stuckert / AFP,Presidência da República/Divulgação

Serão 15 dias intensos de análises e negociações até 1º de agosto, quando está prevista a entrada em vigor do tarifaço dos Estados Unidos sobre as importações brasileiras. O presidente Donald Trump anunciou 50%. O governo Lula prepara a retaliação. Uma série de empresários da indústria e do agronegócio teve reuniões nesta terça-feira (15) com o ministro do Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin. Há receio de uma escalada de tarifas com uma disputa política, o que afeta a exportação do que é produzido aqui e a importação de insumos.

Perguntas e respostas sobre a cobraça das tarifas:

Quem paga?

A taxa é aplicada quando a mercadoria entra nos Estados Unidos, paga ao governo norte-americano pela empresa responsável pela importação. Em alguns casos, chega a ser debitada automaticamente na conta bancária do importador.

Como é calculada?

Não é sobre o preço da loja. É sobre um preço de importação mais baixo que as empresas pagam para comprar o produto do Exterior, antes de aumentá-lo para vender ao consumidor ou clientes anteriores da cadeia produtiva. Em algumas exceções, são aplicadas na quantidade do produto e não no preço.

Quem arcará com o custo?

O exportador até pode reduzir preço para manter seu produto competitivo e comprado, mas a tendência é de que isso não ocorra, ao menos, não com absorção total do aumento, pois come margem de lucro. O importador também terá seu ganho reduzido se optar por absorver a tarifa maior que está pagando. No geral, o que acontecerá mesmo é que o cliente vai pagar mais caro.

Por isso, a inflação?

Exato. Um dos efeitos apontados para o tarifaço é a inflação nos Estados Unidos e no Brasil. O produto chegará mais caro pela tarifa de importação de Trump. O que compramos também entrará aqui com taxação, ou seja, custo que entrará no preço do produto. O mercado até pode passar por um ajuste, com produção local ou parcerias comerciais com outros países, mas isso não ocorre do dia para a noite.

Há limites para as tarifas?

A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi criada para gerenciar estes conflitos e manter o diálogo no comércio exterior, porém Trump não dá importância ao órgão.

