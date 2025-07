Qual a importância do bem-estar animal na decisão de compra do consumidor do Sul

Já considerada por mercados exportadores, a forma como os animais são criados cresce aos poucos como critério do consumidor.

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Orgulhoso de ser a terra do churrasco, o Rio Grande do Sul tem um dos maiores consumos de carne do país. Ainda que depois de mercados mundiais mais maduros, o brasileiro começa a conhecer o conceito de bem-estar animal, quando há alimentação e ambiente adequados mesmo para aqueles criados para abate. Ou seja, sem confinamento ou ração adulterada, por exemplo. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) perguntou sobre o consumo destes produtos aos moradores da Região Sul.